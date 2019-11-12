صور.. السكرتير العام بالإسكندرية يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال نوات الأمطار

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية اللواء حمدى الحشاش، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة تجهيزات الأحياء لاستقبال نوات الأمطار القادمة، وكذلك متابعة الخدمات المقدمة من أعمال للرصف وللنظافة بأحياء وسط وغرب.

يأتى ذلك استعدادا لاستقبال نوات الأمطار وقبل بدء نوة المكنسة، وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وتفقد السكرتير العام بالمحافظة بوجود رئيس حى وسط، العميد فادى وديع، ورئيس حى غرب اللواء هشام كمال، مستوى تجهيزات استقبال الأمطار والخدمات المقدمة بنطاق احيائهم من أعمال نظافة ورصف واسفلت وتطهير شنايش.

وأوضح السكرتير العام بالمحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوات القادمة، وتم التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة للأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



السكرتير العام للاسكندرية



جانب من الجولة