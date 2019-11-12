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التحريات: كاميرا مراقبة التقطت المتهم بسرقة صيدلية النزهة أثناء تنفيذ الجريمة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:00 ص
التحريات: كاميرا مراقبة التقطت المتهم بسرقة صيدلية النزهة أثناء تنفيذ الجريمة كلابش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف عامل أمام ضباط مباحث القاهرة، بسرقة أدوية ومكملات غذائية من داخل صيدلية بـ 50 ألف جنيه بمنطقة النزهة، وقام ببيع البعض منها، وساهم عمله داخل الصيدلية في الاستيلاء على الأدوية، وكشفته كاميرات المراقبة بسرقته لجميع المنتجات المتواجدة بداخل المكان، وتم القبض عليه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة النزهة، مفاده تلقى بلاغا من" م .ش"، 40 سنة، صيدلى ومالك صيدلية باكتشافه سرقة كمية من الأدوية والمكملات الغذائية تقدر ثمنها بمبلغ مالى 50 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الصيدلية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالصيدلية محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م. ه"، 19 سنة، عامل بذات الصيدلية، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة "، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، ومبلغ مالى 7000 جنيه من متحصلات الواقعة ( قيمة بيع كمية من الأدوية المستولى عليها ).

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر الازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

مسروقات

صيدلية

النزهة

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