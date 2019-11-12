البحر الأحمر تناقش خطة الاستعداد لاستضافة الغردقة حفل توزيع جوائز الكاف

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد، بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم، اجتماعا ترأسته الدكتورة يسرا عطية، نائبة محافظ البحر الأحمر لمناقشة الاستعدادات والتنسيقات الأمنية لأستضافة مدينة الغردقة حفل توزيع جوائز الكاف المزمع اقامته اول يناير المقبل، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ورجل الأعمال كامل أبو على رئيس جميعة الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة.

وأكدت الدكتورة يسرا عطيه، نائب محافظ البحر الأحمر، أن الخطة التى تم إعدادها بالاتفاق مع الشركة المنظمة للحدث والقيادات الأمنية بالبحر الأحمر، هدفها حسن استقبال ضيوف الحفل وتأمينهم بالكامل، ودعوتهم لعمل ترويج سياحى مميز للغردقة ولمصر فى بلدانهم لدى عودتهم إليها.

وناقشت نائبة المحافظ خطوات السير فى أعمال التطويرات والتجديدات بشوارع المدينة المؤديه بداية من المطار وحتى الفنادق المقرر لها أن تستقبل وتستضيف ضيوف المحافظة خلال فترة تواجدهم بالغردقة، وطالبت بسرعة إنجاز تلك الأعمال للوصول لأعلى درجات الاستعداد السريع للحدث العالمي.

وأكدت عطيه على توفير كافة وسائل الدعم من المحافظة للشركة المنظمة لتسيير حضور الزائرين، مشيره إلى تواجد استعدادات مكثفة بشكل أكبر وأضخم لنجاح هذا الحدث الكبير.

من جانبه قال رجل الاعمال كامل أبو على رئيس جميعة الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن هذا الحدث سيبث على أكثر من محطة فضائية حول العالم، وسيتم إذاعة فيديو عن مدينة الغردقة بداية الحفل

مؤكدا على أن هذا الحدث الكبير سيتابعه الملايين، من متابعين كرة القدم لما يشهده الحدث من استضافة نجوم عالميين فى هذا المجال وذلك بدوره دعاية مجانية لمصر عاما والبحر الأحمر خاصا.

وأضاف كامل ابو على خلال الاجتماع اليوم، أن لابد من تكاتف الجميع من أجل نجاح هذا الحدث الذى يعتقده البعض أنه حدث قارى لكنه من أهم الأحداث العالمية.

وأشار رئيس جميعة الاستثمار على أنه يجرى من الآن الترتيب والتنسيق للمجهودات مع جميع قيادات المحافظة والجهات الأمنية ليخرج هذا الحدث فى أفضل صورة مشرفة لمصر.