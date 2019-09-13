كامل أبو على: الخطيب سيحضر توقيع عقد استضافة حفل "الكاف" كسفير لأمم أفريقيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال رجل الأعمال كامل أبو على، المستضيف لحفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، إنه سيتم توقيع عقد استضافة حفل الكاف بالغردقة بأحد المنتجعات التى يمتلكها بسهل حشيش.

وأضاف كامل أبو على فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من سيحضر توقيع العقد، هم أحمد أحمد رئيس اتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعدد من أعضاء الاتحاد، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى.

وكشف "أبو على"، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، سيحضر كسفير لأمم أفريقيا 2019، مؤكدا أن الحفل سيقام في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020.