الاتحاد المصرى للهجن يطلق ثانى سباق للهجن بدعم الإمارات الخميس المقبل

شمال سيناء - محمد حسين

يطلق الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، الخميس المقبل، ثانى مهرجان لسباقات الهجن على مضمار شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات .

وقال عيد حمدان المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن، لـ"اليوم السابع"، أن السباق ستنطلق فعالياته خلال أيّام 14 و15، و16 نوفمبر الجارى على مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ .

وقال أنه تم بالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية للانطلاق من حيث تكوين مجموعات عمل استقبال الهجن المشاركة وتسجيلها وتحديد أعمارها، وتجهيز فريق الحكام والتنظيم والتعليق .

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للهجن أن السباق سيقدم جوائزه المالية للأوائل فى كل شوط اتحاد الهجن الإماراتى، وهى ثانى رعاية إماراتية لسباقات الهجن المصرية .

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن السباق مقسم لـ 30 شوطا، بينها 3 أشواط مارثون باستخدام الراكب البشرى وبقية الأشواط بالراكب الألى .

وقال سلامة إبراهيم التربانى، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن، أن الانطلاق يوم الخميس بأشواط الماراثون وأشواط الهجن فى سـنَ "لبانا" وسن "مفاريد".

وأشار أن الهجن المشاركة من كافة محافظات مصر، وكل مشارك من الهجن حاملا الشريحة الإليكترونية التى تتضمن كافة بيانات المطية .

وقال الشيخ محمد أبوعنقة، رئيس اللجنة الفنية، أنه تجرى حاليا فى مضمار السباق استقبال الهجن المشاركة وتحديد سنها وتسجيلها فى قاعدة البيانات .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن الأول برعاية إماراتية انطلق أول أكتوبر الماضى، وشاركت فيه 600 من الهجن من مختلف محافظات مصر تسابقت فى 30 شوطا قدمت خلالها جوائز مالية للفائزين الأوائل بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن، وجاء المهرجان فى إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر.

فحص الأبل المشاركة بالسباق

الأبل المشاركة بسباق الهجن