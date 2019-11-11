إنطلاق حملة بشمال سيناء للتوعية بترشيد استهلاك المياه

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت اليوم شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بشمال و جنوب سيناء ممثلة بقطاع شمال سيناء حملات توعيه بمدارس المحافظة بأهمية المياه و كيفية ترشيدها و المحافظه عليها بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم بشمال سيناء.

وبدأت انطلاقة الحملة من مدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي الابتدائية بحى كرم ابونجيله بالعريش بعنوان "نشر رسائل التوعيه بالمحافظه على المياه و ترشيد استهلاكها بين طلاب المدارس"، ونفذ الحملة فريق مكون من المهندس ياسر العمارى مدير المتابعه، شيماء عبد الشافى مدير العلاقات العامة، و المهندس محمود ايوب مسؤل المتابعة .

وخلالها قدم الدكتور سامح عبد المعطى مدير السلامة والصحة المهنية بشركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء، محاضرة عن أهمية المياه، وسبل ترشيدها.

وقال ياسر العمارى مدير المتابعة بشركة المياه بشمال سيناء، إن الحملة تضمنت توزيع مطبوعات إرشادية وهدايا رمزية على تلاميذ المدارس ومقررا أن تتواصل أسبوعيا بمعدل تنفيذ يوم فى كل مدرستين من مدارس المحافظة .