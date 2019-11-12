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الأرصاد السعودية تحذر من سقوط أمطار غزيرة على منطقة جازان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:15 م
الأرصاد السعودية تحذر من سقوط أمطار غزيرة على منطقة جازان أمطار جازان - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية، تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، الداير بنى مالك، الريث، العارضة، فيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى.

 

 

 


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