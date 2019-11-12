سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة طبيب بجروح عقب تعدى أهالى مريض عليه داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:11 م
إصابة طبيب بجروح عقب تعدى أهالى مريض عليه داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى مستشفى شبين الكوم - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب طبيب بمستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، بإصابات بجروح فى الوجه وذلك إثر قيام أهالى مريض بالتعدى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الطباخ رئيس  قسم شرطة شبين الكوم، من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، بنشوب مشاجرة بين كل من، طرف أول "ع .  ط . ح . ي" 36 عاما طبيب بمستشفى شبين الكوم التعليمي ومقيم دائرة القسم مصاباً بجرح وكدمة بالوجه، وطرف ثانى "م .  م .  م" 35 عاما كهربائي، وشقيقه استورجي، ومقيمان دائرة مركز شبين الكوم .

وبسؤال الأول اتهم الطرف الثاني بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، على إثر مشادة كلامية بينهم حال مرافقتهما لوالدهما وطلب حجزه بالرعاية المركزة دون وجود مكان شاغر بالمستشفى.

 وبسؤالهما اتهما الأول بالتعدى عليهما بالسب والضرب دون إصابات ظاهرة لذات السبب. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

شبين الكوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرير 83 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:43 ص

تحرير 734 مخالفة مرورية وفحص 25 شخصًا جنائيًا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:33 ص

سكان كوم الضبع بالباجور المنوفية يشكون تحول مبنى زراعى قديم يتحول لجبل قمامة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:02 م

تحصين 6669 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:55 م

كيف نجحت مبادرات الدولة فى خفض أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بالمحافطات؟.. انخفاض كبير بأسعار السلع فى الوادى الجديد.. وتراجع أسعار السكر والأرز بمطروح.. وانخفاض أسعار 14سلعة غذائية بالغربية والمنوفية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة