إصابة طبيب بجروح عقب تعدى أهالى مريض عليه داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى

المنوفية -محمد فتحى

أصيب طبيب بمستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، بإصابات بجروح فى الوجه وذلك إثر قيام أهالى مريض بالتعدى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الطباخ رئيس قسم شرطة شبين الكوم، من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، بنشوب مشاجرة بين كل من، طرف أول "ع . ط . ح . ي" 36 عاما طبيب بمستشفى شبين الكوم التعليمي ومقيم دائرة القسم مصاباً بجرح وكدمة بالوجه، وطرف ثانى "م . م . م" 35 عاما كهربائي، وشقيقه استورجي، ومقيمان دائرة مركز شبين الكوم .

وبسؤال الأول اتهم الطرف الثاني بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، على إثر مشادة كلامية بينهم حال مرافقتهما لوالدهما وطلب حجزه بالرعاية المركزة دون وجود مكان شاغر بالمستشفى.

وبسؤالهما اتهما الأول بالتعدى عليهما بالسب والضرب دون إصابات ظاهرة لذات السبب. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.