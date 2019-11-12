إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنها اغتالت بهاء أبو العطا، أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى قطاع غزة.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قال الجيش الإسرائيلى فى بيان إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد منبى كان أبو عطا موجودا بداخله، مشيرا إلى أنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، صادق على تنفيذ العملية.

فيما أكدت مصادر فلسطينية، أن أبو عطا قتل فى غارة إسرائيل فجر اليوم.

وبحسب إسرائيل، فقد نفذ أبو العطا، عمليات معظم نشاطات الحركة فى قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة، وقاد وتورط بشكل مباشر فى العمليات ومحاولات استهداف إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلى بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص.

وكان بهاء أبو العطا، وفقا لتل أبيل، مسؤولًا عن معظم العمليات التى انطلقت فى العام الأخير من قطاع غزة، والجولات القتالية وإطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة فى الأشهر الأخيرة.

وفور إعلان عملية الاغتيال، أغلق الجيش الإسرائيلى طرقات فى المنطقة المحيطة بقطاع غزة ووقف التعليم فى المستوطنات القريبة من الحدود بما فيها مدينة سديروت.

وأشار إلى أنه قام بتعزيز قواته فى المنطقة، تحسبا لـ"مجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية".