أهالى كفر عليم بالقليوبية يطالبون الأوقاف فتح مسجد القرية بعد انتهاء تجديده

كتب سيد الخلفاوى

طالب أهالى قرية كفر عليم التابعة لمركز القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، وزارة الأوقاف بفتح مسجد القرية، للصلاة، خاصة بعد انتهاء الوزارة من تجديدة وفرش المسجد بالكامل.

وقال الأهالى إن المسجد أغلق منذ 4 سنوات تقريبا للتجديد، مطالبين الوزارة إعادة فتحه بعد انتهاء الاعمال وفرش المسجد وتجهيزه للصلاة، مؤكدين أنهم أشرفوا على فرش المسجد بالتنسيق مع إدارة الاوقاف بالقناطر الخيرية.

وناشد الاهالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، بإنهاء إجراءات فتح المسجد، خاصة أنه أقدم مساجد القرية وله مكانه خاصة فى نفوسهم، مؤكدين أنهم تواصلوا مع وكيل الوزارة فى القليوبية لفتح المسجد ولكنه رفض فتح المسجد للصلاه دون أسباب رغم انتهاء تجهيزه.