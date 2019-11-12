ألمانيا تعتقل 3 بينهم تركيان يُشتبه بانتمائهم لداعش بتهمة التخطيط لهجوم

(رويترز)

قال الادعاء الألمانى، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص فى مدينة أوفنباخ بغرب البلاد، للاشتباه فى تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم داعش

وأضاف الادعاء، أن المشتبه به الأساسى ألمانى من أصل مقدونى عمره 24 عاما، أراد تصنيع متفجرات وحاول شراء سلاح من على الإنترنت، وأن شريكيه مواطنان تركيان عمر أحدهما 21 عاما والآخر 22 عاما.

وقالت ناديا نيسن مدعية فرانكفورت، فى بيان إن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن من "الكفار" فى الهجوم.