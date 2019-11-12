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أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ 3.75 ريال سعودى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:42 ص
أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ 3.75 ريال سعودى عملات
كتبت – سماح حمدى

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سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 12-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى.

                                 

دولار أمريكي (USD)
 

 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي   =  0.27  دولار أمريكي.

 

يورو (EUR) 

 1 يورو = 4.14 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

 

جنيه استرليني (GBP)
 

1 جنيه استرليني = 4.82 ريال سعودي.

1 ريال سعودي  =  0.21 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)
 

1 دولار كندي = 2.83  ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)
 

1 دولار أسترالي = 2.57 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.

 

ين ياباني (JPY)
 

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.12 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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