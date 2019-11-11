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وكيل خطة البرلمان: "انخفاض واضح فى أسعار السلع واللى يقول غير كدا كداب"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:15 ص
وكيل خطة البرلمان: "انخفاض واضح فى أسعار السلع واللى يقول غير كدا كداب" النائب ياسر عمر
كتب عبد اللطيف صبح

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توقع المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يواصل معدل التضخم  التراجع خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن ذلك سيتبعه انخفاضا آخر فى أسعار السلع بالأسواق، قائلا: "هناك انخفاض واضح فى أسعار السلع والدنيا رخصت واللى يقول غير كدا كداب".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن تراجع معدل التضخم هو أحد نتائج الإصلاح الاقتصادى، وتوافق السياسة المالية مع السياسة النقدية، واستقرار السياسات النقدية، قائلا "استقلالية السياسات النقدية أيضا أمر هام، فمثلا تدخل أردوغان فى أعمال البنك المركزى بتركيا أضر بالاقتصاد هناك.

وفى الوقت ذاته أكد المهندس ياسر عمر، أن تراجع مُعدل التضخم هو سلاح ذو حدين، محذرا من أن يصاحبه انكماش فى الأسواق، لافتا إلى أن هناك حالة من الركود العالمى الناتج عن الحرب الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرا إلى أن ذلك سيجعل من الصعب الوصول إلى معدلات النمو المُستهدفة بخطة العام المالى الجارى 2019/2020 والمُقدرة بـ6%.

وأشار النائب أيضا إلى أنه من الممكن أن تستغل الدولة المصرية حالة الركود العالمى والحرب التجارية بين أمريكا والصين وأوروبا، قائلا "أوروبا وأمريكا والصين يفرضون رسوم على منتجات بعضهم، ومصر خارج المعركة، وبالتالى فهناك فرصة ذهبية لأن تغزو مصر الأسواق الأمريكية".

وتابع: "فيتنام استغلت الحروب التجارية وغزت العالم، أغلبية المنتجات بالسوق الأمريكى مُدون عليها صنع فى فيتنام، وأمريكا لديهم شعب مستهلك"، لافتا إلى أن ذلك يفرض على الدولة ومؤسساتها العمل على حل المُشكلات التى تواجه نمو قطاع الصناعة والعاملين به، قائلا "إحنا مُقصرين فى حق الصناعة".


الخطة والموازنة

التضخم

الاسعار

تراجع الاسعار

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