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"الاسوشيتيد برس" تبرز تراجع معدل التضخم فى مصر لأدنى مستوى منذ عقدين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:27 ص
"الاسوشيتيد برس" تبرز تراجع معدل التضخم فى مصر لأدنى مستوى منذ عقدين البنك المركزى المصرى
كتبت رباب فتحى

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أبرزت وكالة "الاسوشيتيد برس" الأمريكية تراجع معدل التضخم السنوي فى مصر إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين ، حيث انخفض إلى 2.4 ٪ في أكتوبر من 4.3 ٪ في الشهر السابق.

كانت الأرقام التي أعلنها مكتب الإحصاء الحكومي أمس السبت مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات. هذه هي أكبر مكون منفرد في سلة السلع والخدمات المستخدمة لقياس التضخم.

وقال خالد السيد ، الذى يرأس قسم الإحصاء بالمكتب، لوكالة "الاسوشيتيد برس" أن معدل أكتوبر 2019 كان الأدنى منذ عام 2000. وكان معدل التضخم 17.5 ٪ في أكتوبر 2018.

وأوضحت الوكالة أن التضخم وصل إلى ذروته في عام 2017 ، وأثر على نحو 30 ٪ بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود والكهرباء كجزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى إصلاح الاقتصاد.


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