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وزير الخارجية اليمنى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:54 م
وزير الخارجية اليمنى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل تعزيز العلاقات الثنائية اليمن
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 بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي ، اليوم الاثنين ، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلاده هانز جروندبرج تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والاتحاد الأوروبي.
 
وقال الحضرمي إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر توجيهات لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض.. مؤكداً أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتصحيح المسار ضد المشروع الإيراني الحوثي في اليمن.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزير الخارجية تأكيده على أن الحكومة الشرعية تعول كثيرا على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض..مثمناً الدور المحوري للأشقاء في السعودية الضامن والداعم لتنفيذ اتفاق الرياض..ومؤكداً أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة باعتباره شريكاً أساسياً داعماً لعملية السلام الأممية والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.
 
ومن جانبه..أكد سفير الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد تقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض..معرباً عن تطلعه مستقبلاً للعمل من العاصمة المؤقتة عدن دعما للحكومة الشرعية وتعزيزا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي

اليمن

هانز جروندبرج

اتفاق الرياض

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