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وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:34 م
وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن سحب 25 ألف و182 عينة مياه وتحليلها لرصد ملوثات المياه للتأكد من سلامة المياه، وذلك فى الفترة من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2019.
 
ياتى ذلك فى إطار الخطة القومية لرفع كفاءة الشبكة القومية للمياه.
 
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم سحب وتحليل 12ألفاً و638 عينة مياه لرصد ملوثات مياه نهر النيل وفروعه بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، كما تم سحب 606 عينة لرصد ملوثات مياه المصارف، وتحليل 524 عينة لرصد ملوثات مياه البحيرات، فيما تم  سحب وتحليل  11ألفاً و414عينة معادن ثقيلة بالأسماك لرصد ملوثات الأسماك الواردة من نهر النيل والبحيرات المصرية.
 
وكشف بيان لوزارة الصحة عن إنشاء 3 محطات إنذار للكشف المبكرعن الملوثات بمياه نهر النيل، بمحافظتى "القليوبية" و"كفر الشيخ"، لافتاً الى تطوير وتشغيل معامل الرصد بمحافظات "مرسى مطروح، والوادي الجديد، والشرقية"،  بالإضافة إلى تزويد المعامل الإقليمية بأجهزة حاسب ألى حديثة.
 
 
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، الى الانتهاء من تطوير معامل المركز الرئيسي بامبابة، ومعامل المحافظات، كما تم امدادهم بالأجهزة العلمية الحديثة، مشيراً إلى إنه تم تطوير معمل المبيدات للكشف عن الملوثات الصادرة من محارق المستشفيات ومداخن المصانع  المسببة للسرطان، ومتبقيات المبيدات وتحليل بقايا المبيدات في المياه  والمركبات العضوية، كما تم تطوير معمل السموم لرصد المعادن الثقيلة  لعينات الشبكات القومية للمياه.
 
وقال "عيد" إنه فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري، تم عقد 24 دورة تدريبية للكيميائين والصيادلة والفنيين وبعض العاملين بمراكز الرصد البيئي على مستوى الجمهورية في مجالات البيئة  المختلفة كالمياه والهواء والتربة لتنمية مهارات العاملين بالإدارة العامة لمركز الرصد البيئى بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والمنوفية وبنى سويف وبورسعيد.
 
 
 
 

 


الصحة

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اليوم السابع بلس

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