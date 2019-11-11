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"الصحة" تتبع المراقبين بـGPS للتأكد من وجودهم بأماكن سحب عينات الماء والغذاء

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:43 م
"الصحة" تتبع المراقبين بـGPS للتأكد من وجودهم بأماكن سحب عينات الماء والغذاء المعامل المركزية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن ممثلة في قطاع المعامل المركزية عن ادخال نظام التتبع الذكي من خلال "سوار الإلكتروني" G P S في يد المراقبين الصحيين المكلفين بسحب عينات المياه والغذاء والهواء من المصانع ومحطات المياه والأسواق على مستوى الجمهورية لقياس مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات بما يضمن سلامة الماء والهواء والغذاء للمواطنين.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لــــــــ "اليوم السابع" أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان الفحص السليم والحقيقي للعينات المطلوب الكشف عن طبيعتها في المصانع والمطاعم والأسواق بشكل عام وكذلك محطات المياه.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان علاء عيد: نثق في ذمم مراقبينا ونشاطهم لكن الجودة تتطلب الاستفادة من التكنولوجيا في جودة الخدمة التي نقدمها للراي العام والتأكيد على صحة وسلامة العينات التي يتم سحبها وبالتالي ينعكس ذلك على سلامة وصحة المواطنين.


الصحة

المعامل المركزية

التتبع الالكترونى

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