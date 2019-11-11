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والدة منتحر فيس بوك: تقدم لخطبة فتاة وأهلها رفضوا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:53 ص
والدة منتحر فيس بوك: تقدم لخطبة فتاة وأهلها رفضوا جريمة الانتحار- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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استمعت نيابة السلام ، لاقوال والدة عاطل انتحر شنقا وبثه مباشر عبر صفحته على فيس بوك.
 
 
وقالت والدة المنتحر فى التحقيقات، إن ابنها ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة، وتقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوا بسبب أنه عاطل عن العمل، مما جعله يمر بحالة نفسية سئية واكتئاب.
 
 
وأضافت أنها تركت له الشقة، بسبب كثرة المشاكل التى كان يفتعلها، حيث كان يقيم مع شقيقه وتلقت اتصالا بواقعة انتحاره. 
 
 
وكشفت معاينة النيابة، أن المتوفى صنع لنفسه مشنقة وعلق حبل فى الستارة وفتح بث مباشر على صفحته على فيس بوك وطلب من أمه أن تسامحه ثم شنق نفسه.
 

انتحار عاطل فى السلام

عاطل ينتحر فى بث مباشر على الفيس بوك

منتحر الفيس بوك

انتحار فى بث مباشر

الفيس بوك

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