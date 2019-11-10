سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:17 م
مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك انتحار_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتحر شاب شنقا بحبل في منطقة السلام بالقاهرة، وتبين أنه يتعاطى مخدر الاستروكس واكتشف أصدقاؤه الواقعة بعد بثه فيديو لمحاولة الانتحار قبل أن يتوفى.

تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة اشارة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول (أحد الأشخاص حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة القسم) متوفى برفقة شقيقه (عامل ومقيم بذات العنوان) وبعض من أصدقاء المتوفى.

 

وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقاء شقيق المتوفى بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ظهر خلاله يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.. وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلقا فقام بنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفى.

يشار إلى أن المتوفى معتاد تعاطى مخدر "الإستروكس" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


انتحار

انتحار شاب

شاب منتحر

انتحار على الهواء

مشاهد انتحار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة