مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

كتب محمود عبد الراضي

انتحر شاب شنقا بحبل في منطقة السلام بالقاهرة، وتبين أنه يتعاطى مخدر الاستروكس واكتشف أصدقاؤه الواقعة بعد بثه فيديو لمحاولة الانتحار قبل أن يتوفى.

تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة اشارة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول (أحد الأشخاص حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة القسم) متوفى برفقة شقيقه (عامل ومقيم بذات العنوان) وبعض من أصدقاء المتوفى.

وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقاء شقيق المتوفى بالحضور لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ظهر خلاله يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم.. وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلقا فقام بنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفى.

يشار إلى أن المتوفى معتاد تعاطى مخدر "الإستروكس" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.