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مرافعة دفاع 34 متهما بـ "اقتحام قسم التبين".. اليوم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:00 ص
مرافعة دفاع 34 متهما بـ "اقتحام قسم التبين".. اليوم محكمه_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 


اقتحام قسم التبين

احداث التبين

المستشار سعيد الشربينى

جنايات القاهرة

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