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بعد سماع مرافعة النيابة..

8 محطات مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:34 ص
8 محطات مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين" المستشار محمد السعيد الشربينى - أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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انتهت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة 34 متهما بالدعوى، ومرت خلالها بالعديد من المحطات منها:

المحطة الأولى .. أحداث الشغب

فى 14 أغسطس تجمع قرابة الـ 500 شخص أمام قسم شرطة التبين، وقاموا بالتجمهر أمامه واقتحامه وتدمير محتوياته وتهريب المحابيس، وقطع الطريق العام.

المحطة الثانية .. حكم محكمة الموضوع الأولى

فى 5 نوفمبر 2016، قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ما بين 15 سنة وحتى 7 سنوات على 47 متهما بالدعوى.

المحطة الـ 3.. إعادة المحاكمة

ـ فى 5 يوليو 2018، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع 34 متهما صادر بحقهم أحكام حضورية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

المحطة الـ 4 .. نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة

فى 4 أبريل 2019، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 أبريل 2019، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

المحطة الـ 5 .. انكار التهم

فى 24 أبريل 2019، تعذر حضور المتهمين أمام المحكمة، بينما حضر المتهمين فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 12 مايو 2019 تلا فيها ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، أنكروا التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ 6.. الحاصلين على عفو

فى 11 يونيو 2019، طالبت المحكمة رئيس مصلحة السجون قائمة بأسماء المتهمين الصادر بحقهم عفو رئاسى، بعد تأكيد الدفاع أن بعض المتهمين صدر لهم عفوا رئاسيا.

المحطة الـ 7.. فض الأحراز

فضت المحكمة فى جلسة 13 أكتوبر 2019، أحراز القضية وضمت فيديوهات لحرق قسم شرطة التبين، وتظاهرات خارج القسم، وتدمير محتوياته.

المحطة الـ 8 .. مرافعة النيابة

فى جلسة 9 نوفمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وقالت إن المتهمون فئتين من البشر ضل سعيهما فى الحياة الدنيا، واتفقتا على التخريب وهدم مؤسسات الدولة، وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


احداث قسم التبين

عنف التبين

تظاهرات الاخوان

دوائر الارهاب

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