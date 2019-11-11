محافظ الدقهلية: غلق 11 صيدلية لعدم تعيين مدير صيدلى

ووجه شاروبيم بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددا على استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتطبيق القانون وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش على عدد من الصيدليات بكوم النور وميت يعيش وكفور البهاتية وميت العز وصهرجت الكبرى وكفر الوزير وتفهنا الاشراف مركز ميت غمر، وميت ابو الحسين مركز أجا، وشارع مدارس الهدى والنور وشارع الدراسات وقرية شها بالمنصورة.