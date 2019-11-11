محافظ الدقهلية يقرر إغلاق 3 منشآت غذائية ببلقاس لوجود خطر داهم

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة لوجود خطر داهم ونقص فى الاشتراطات الصحية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإدارى .

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم إعدام 50 كيلو جرام خضراوات لتغير فى الخواص، فى حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على عدد من محلات ومطاعم ومعامل ومنافذ البيع بنطاق المدينة .

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

جاء ذلك بناءا على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والذى أشار إلى المرور على عدد من المنشآت التى تقدم المواد الغذائية شملت، مكان إعداد وتجهيز مطعم، ومخزن خضراوات ومستلزمات إنتاج لمطعم، ومحل مخبوزات أبيض بشارع الجمهورية بمدينة بلقاس، وتم تحرير محضرين للمدير المسئول .