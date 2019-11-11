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مجموعة مرتبطة بالمصرية للمنتجعات السياحية تشترى 4.5 مليون سهم بالبورصة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:30 م
مجموعة مرتبطة بالمصرية للمنتجعات السياحية تشترى 4.5 مليون سهم بالبورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 4.5 مليون سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، بالبورصة المصرية، كما اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية للدواجن وسى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 2700 سهم، 51049 سهم، على التوالى.
 
واشترى مساهم رئيسى بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج 17.3 ألف سهم، وذلك بحسب تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.
 
فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى 3 آلاف سهم.
 
 

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