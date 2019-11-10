عصابة الثلاثى يعترفون بتفاصيل نقل 20 فرش حشيش من السيدة عائشة للطالبية

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم وبحوزتهم 20 فرش حشيش وسلاح نارى بالطالبية، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يتولون بيعها لعملائهم بالقاهرة والجيزة.

أضاف المتهمون أنهم أعدوا كمية من مخدر الحشيش لترويجها على عملائهم بمنطقة الطالبية، ونقلوها من محل إقامتهم بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، تمهيدا لترويجها بالطالبية، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهم، وأكدوا استخدامهم السلاح النارى فى الدفاع عن أنفسهم خلال ترويج المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة، واستعداداهم لترويج كمية من المخدر على عملائهم.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبحوزتهم 20 فرش من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.