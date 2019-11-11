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صور .. وفد أرجنتينى يزور منطقتى آثار تل العمارنة وتونا الجبل بالمنيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:20 م
صور .. وفد أرجنتينى يزور منطقتى آثار تل العمارنة وتونا الجبل بالمنيا وفد أرجنتينى يزور منطقتى آثار تل العمارنة وتونا الجبل بالمنيا
المنيا- فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن المناطق الاثرية بالمحافظة استقبلت وفداً سياحياً قادما من الارجنتين لزيارة المناطق الأثرية، حيث زار الوفد المناطق الاثرية بمنطقة تونا الجبل واثار تل العمارنة للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

 

وأكد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

 

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

 

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بالبقيع الثانى لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

 

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منطقة آثار الأشمونين

اثار المنيا

تل العمارنة

المنيا

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