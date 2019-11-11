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الداخلية تنظم المنتدى الثالث للسجون المصرية بطره

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:46 ص
الداخلية تنظم المنتدى الثالث للسجون المصرية بطره السجون-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدداً من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين.
 
وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون.
 
وشهدت السجون المصرية مؤخراً تطور كبير، سواء في المباني وأماكن التريض والمستشفيات أو في أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية  للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت  تطورا كبيرا وفقا  المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.
 

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