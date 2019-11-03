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جامعة أسيوط تبدأ فعاليات الشهر العالمى للتوعية بأمراض السرطان عند الرجال

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 ص
جامعة أسيوط تبدأ فعاليات الشهر العالمى للتوعية بأمراض السرطان عند الرجال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدري

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يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، الحفل الافتتاحى لبدء فعاليات الشهر العالمى للتوعية بأمراض السرطان عند الرجال والذى تنظمه الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، فى بيان إن ذلك يأتى فى إطار دعم الجامعة ورعايتها لإقامة الفعاليات المجتمعية المتنوعة والهادفة إلى زيادة الوعى الصحى لدى المواطنين وخاصة الفعاليات المجتمعية للوقاية من السرطان ودعم مرضى الأورام والذى يتزامن عقدها مع الاحتفالات العالمية التى تهدف إلى التوعية بسبل مواجهة مرض السرطان والتعريف بأهمية  طرق الوقاية ودور الاكتشاف المبكر للإصابة فى تحسين نسب الشفاء .

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، إلى حرص المؤسسة على تنظيم مثل تلك الفعاليات بصفة مستمرة وما تتضمنه من مبادرات مجتمعية متنوعة بالتعاون مع كافة الشخصيات العامة والبارزة وذلك لتوسيع قاعدة العمل المجتمعى وجذب مزيد من الشخصيات الداعمة لتحقيق أهداف المؤسسة فى خدمة مرضى الأورام وفى الوقت ذاته المضى قدماً فى تنفيذ مشروع مستشفى 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر، لما له من أهمية قصوى فى تطوير الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام  فى محافظات الصعيد.

 


جامعه اسيوط

محافظه اسيوط

مرضى الاورام

امراض السرطان

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