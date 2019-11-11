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صورة التقرير الطبى للشاب المتوفى بسبب سيجارة فى حادث قطار كفر الزيات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:56 م
صورة التقرير الطبى للشاب المتوفى بسبب سيجارة فى حادث قطار كفر الزيات الشاب المتوفى
الغربية – مصطفى عادل

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ينشر "اليوم السابع" التقرير الطبي الصادر من مستشفى المنشاوى العام بطنطا، للشاب أحمد مبروك الرحمن 26سنة، ممرض مقيم كفر الشيخ علي مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والذي لقي مصرعه، إثر سقوطه من القطار بالقرب من مدينة طنطا، بعد نشوب مشادة كلامية بينه وبين الكمسري بعد أن ضبطه الأخير أثناء تدخين سيجارة فى القطار.

وجاء فى التقرير أنه بالكشف الظاهري على المذكور تبين وجود جرحان سطحيان بفروة الرأس طول كل منهما 1سم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن وجرح سطحي طوله طوالي نصف سم وبعرضه على أطباء قسم المخ والأعصاب والعناية العامة، تبين أنه يعانى من غيبوبة عميقة مع اتساع بؤبؤ العين ووظائفه الحيوية غير مستقرة مع اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والجسم وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم عمل دخول عناية مركزة باطنة طوارئ ووضعه على جهاز تنفس صناعى تحت العلاج والملاحظة ويستكمل التقرير عرض جراحة العظام، وبالكشف على المذكور تبين وجود تورم وزرقان بالكاهل الأيسر واليد اليسرى والجانب الأيمن للحوض ويحتاج لعمل أشعة عادية على هذه المناطق وإعاده العرض.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، وانتقل الرائد عادل الدخميسي نائب مأمور قسم ثان طنطا، لمتابعة الواقعة، وإخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

من جانبه أكد الدكتور متولي أبو ريا مدير مستشفى المنشاوى بطنطا أن المستشفى استقبلت الشاب فى حالة حرجة وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف حاد وكسر بقاع الجمجمة نتيجة اصطدامه بجسم صلب، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.

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التقرير الطبى 

 


محافظه الغربيه

حادث قطار كفر الزيات

مستشفى المنشاوى بطنطا

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