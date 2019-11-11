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شوادر لتوفير الأسماك بمدن كفر الشيخ بتخفيضات تصل لـ30%

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:00 ص
شوادر لتوفير الأسماك بمدن كفر الشيخ بتخفيضات تصل لـ30% سلع غذائية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن مدن المحافظة ستشهد افتتاح شوادر لبيع الأسماك بأسعار مخفضة على غرار افتتاح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ،ضمن مبادرة الغرفة التجارية بكفر الشيخ"إرضاء المستهلك"،بتوجيهات وبالتعاون مع الدكتور إسماعيل طه ،محافظة كفر الشيخ، ستبدأ خلال الاسبوع الجاري .

وأضاف عبد الغفار، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم طرح عدد من أنواع السماك بأسعار مخفضة ، تصل نسبة التخفيض لـ 30% من أسعار الاسماك بالأسواق ، مؤكداً أن المبادرة تأتي في ظل حرص مجلس إدارة الغرفة على ضبط الأسواق واستقرارها، وتوفير السلع الأساسية الممتازة ومضمونة المصدر للمواطنين من أهل مدينة بيلا وقراها بآسعار مناسبة. 

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه يقدم الشكر لكل المشاركين من تجار الأسماك وأصحاب المزارع السمكية.

 


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تضامن كفر الشيخ

لحوم

اسماك

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