"إرضاء المستهلك" مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

افتتح أحمد إسماعيل، رئيس مدينة بيلا، نائبا عن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يرافقة محمد الجراحي، نائب رئيس الغرفة، مبادرة الغرفة التجارية بكفرالشيخ"ارضاء المستهلك" بمدينة بيلا، بناء على تعليمات المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لتخفيض سعر اللحوم البلدية الطازجة تحت اشراف مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ وبحضور وليد سكر، نائب رئيس المدينة، وسط فرحة كبيرة من السادة المواطنين.

وقال محمد الجراحى، نائب رئيس الغرفة، ان المبادرة تآتى فى ظل حرص مجلس ادارة الغرفة على ضبط الاسواق واستقرارها، وتوفير السلع الاساسية الممتازة ومضمونة المصدر للمواطنين من اهل مدينة بيلا وقراها بأسعار مناسبة.

وأضاف أنه تم اختيار يوم انطلاق المبادرة ليواكب يوم احتفال المسلمين بالعالم اجمع بذكرى المولد النبوى المشرف ولما لهذه المناسبة من اهمية عند الشعب المصرى بالعادات والتقاليد التى تصاحبها فكان لازما علينا رد الجميل لآهل بيلا فى هذا اليوم المشرف.

واضاف الجراحي، ان المبادرة تستمر لعدة ايام، كما سيتم تعميم المبادرة على كافة الجزارين من منتسبى الغرفة من اهالى مدينة بيلا وتوابعها على تخفيض اسعار اللحوم، والالتزام بآسعار المبادرة حيث بلغ سعر كيلو اللحوم الجاموسى 60جنيه، والبتلو 65جنيه، و البناتى 80جنيه الضانى 80جنيه.

وأكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه يقدم الشكر لكل المشاركين، لتنفيذ المبادرة وظهورها بآروع شكل بمدينة بيلا، والمبادرة سوف تستمر لتغطية كافة انحاء المحافظة تحت اشراف لجنة المعارض بالغرفة برئاسة المحاسب اسامة عتمان، امين صندوق الغرفة.



توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (7)



توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (6)



توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (5)



توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (4)



توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (2)



توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (3)