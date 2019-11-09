سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"إرضاء المستهلك" مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بمدن كفر الشيخ

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:12 م
"إرضاء المستهلك" مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بمدن كفر الشيخ مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بمدن كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

افتتح أحمد إسماعيل، رئيس مدينة بيلا، نائبا عن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، يرافقة محمد الجراحي، نائب رئيس الغرفة، مبادرة الغرفة التجارية بكفرالشيخ"ارضاء المستهلك" بمدينة بيلا، بناء على تعليمات المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لتخفيض سعر اللحوم البلدية الطازجة تحت اشراف مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ وبحضور وليد سكر، نائب رئيس المدينة، وسط فرحة كبيرة من السادة المواطنين.

 

وقال محمد الجراحى، نائب رئيس الغرفة، ان المبادرة تآتى فى ظل حرص مجلس ادارة الغرفة على ضبط الاسواق واستقرارها، وتوفير السلع الاساسية الممتازة ومضمونة المصدر للمواطنين من اهل مدينة بيلا وقراها بأسعار مناسبة.

وأضاف أنه تم اختيار يوم انطلاق المبادرة ليواكب يوم احتفال المسلمين بالعالم اجمع بذكرى المولد النبوى المشرف ولما لهذه المناسبة من اهمية عند الشعب المصرى بالعادات والتقاليد التى تصاحبها فكان لازما علينا رد الجميل لآهل بيلا فى هذا اليوم المشرف.

واضاف الجراحي، ان المبادرة تستمر لعدة ايام، كما سيتم تعميم المبادرة على كافة الجزارين من منتسبى الغرفة من اهالى مدينة بيلا وتوابعها على تخفيض اسعار اللحوم، والالتزام بآسعار المبادرة حيث بلغ سعر كيلو اللحوم الجاموسى 60جنيه، والبتلو 65جنيه، و البناتى 80جنيه الضانى 80جنيه.

وأكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه يقدم الشكر لكل المشاركين، لتنفيذ المبادرة وظهورها بآروع شكل بمدينة بيلا، والمبادرة سوف تستمر لتغطية كافة انحاء المحافظة تحت اشراف لجنة المعارض بالغرفة برئاسة المحاسب اسامة عتمان، امين صندوق الغرفة.

توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (7)
توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (7)

 

توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (6)
توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (6)

 

توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (5)
توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (5)

 

توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (4)
توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (4)

 

توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (2)
توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (2)

 

توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (3)
توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (3)

 

توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (1)
توفير اللحوم بأسعار مخفضة بكفرالشيخ (1)

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفرالشيخ

مبادرة

غرفة تجارية

تضامن

لحوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة