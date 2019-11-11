سمنة الأطفال تصيبهم بأمراض السكر والقلب والكولسترول

كتبت أمل علام

كشف موقع " Step to health"، أن السمنة لدى الأطفال ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية المستقبلية، مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم، ومرض السكر، وأمراض القلب والأوعية الدموية.



السمنة تصيب طفلك بسكر النوع الثانى

وقال الموقع، تعتبر السمنة عند الأطفال واحدة من أخطر مشاكل الصحة العامة، إنها ظاهرة عالمية وتزداد الإصابة بها تدريجياً، إنه يرتبط ببلدان مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإنه يؤثر أيضًا على البلدان الأصغر والأقل دخلاً، لسوء الحظ، يقدر أن حوالي 42 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من السمنة.



السمنة ومخاطرها على الاطفال

وأوضحت أن السمنة هي مرض لا يؤثر فقط على شكل الطفل، ولكنها لها تداعيات صحية خطيرة، على سبيل المثال، الأطفال الذين يعانون من ذلك هم أكثر عرضة للمعاناة من أمراض مثل مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية طوال حياتهم، وفي المجتمع الذي نعيش فيه، يبدو من الصعب على الأطفال الحفاظ على نمط حياة صحي، واتباع نظام غذائي جيد، ومع ذلك، يجب أن نسعى جاهدين للقضاء على هذه المشكلة.

وأكد تعتبر السمنة عند الأطفال أكثر الاضطرابات المرتبطة بالتغذية شيوعًا في هذه المرحلة من الحياة، وهو يتألف من التراكم المفرط للدهون في الجسم، مما يعرض صحة الطفل للخطر، إنه مرض ينطوي على العديد من العوامل، لا يعتمد فقط على التغذية فقط، فالوراثة والنشاط البدني هما أيضا عاملان رئيسيان، ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي لا يحتوى على الأطعمة الصحية هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا المرض، حاليا، يتناول الناس الأطعمة الغنية بالطاقة مع نسب عالية من الدهون المشبعة.



تناول طفلك الطعام الصحى يحميه من السمنة

وأضاف الموقع باختصار، إن السمنة عند الأطفال هي مزيج من نظام غذائي غير متوازن، ونمط حياة لا يعتمد على الحركة، بالإضافة للوراثة، من بين عوامل أخرى، من المهم أن نعرف أن هذا المرض يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري.

كيف تعرف ما إذا كان الطفل يعاني من السمنة المفرطة؟

لا يتم تشخيص السمنة عند الأطفال من خلال المظهر، بدلاً من ذلك، يتم حسابها بواسطة "مؤشر كتلة الجسم"، يرتبط مؤشر كتلة الجسم بالوزن إلى الطول ويتم حسابه بقسمة الوزن (بالكيلوجرام) على الطول (بالأمتار) المربعة، تقارن العديد من الجداول والمراجع مؤشر كتلة الجسم بالمستويات القياسية لمعرفة ما إذا كان الطفل يعاني من السمنة أم لا، ومع ذلك، عند الأطفال، فمن الأكثر دقة استخدام منحنيات النسب المئوية للمقارنة.

عوامل الخطر المسببة للسمنة في مرحلة الطفولة:



السمنة تؤثر على صحة طفلك

هذا المرض لا يعتمد فقط على نظام غذائي للطفل تتدخل العديد من العوامل مثل:

أولا: الوراثة..

ربطت العديد من الدراسات بين الوالدين الذين يعانون من زيادة الوزن وبين الأطفال، قائلة إنه إذا كان أحد الوالدين يعاني من السمنة، فمن المرجح أن يصبح الطفل بدينًا ثلاث أضعاف، ومع ذلك، من الصعب التمييز ما إذا كان ذلك بسبب نمط الحياة المشترك، أو الوراثة.



الاطعمة غير الصحية تصيب طفلك بالسمنة

ثانيا: الوزن عند الولادة

يربط العلماء حقيقة الأطفال الذين يزنون أكثر من 3.5 كيلو مثلا عند الولادة مع السمنة عند الأطفال أو البالغين، ومن المثير للاهتمام، يبدو أن إرضاع الطفل طبيعيا، خلال السنة الأولى من حياته يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بهذا المرض في مرحلة الطفولة.

ثالثا: مكان الولادة

وذلك لأن الطفل الذي يعيش في منطقة ريفية، يتمتع بنمط حياة أكثر نشاطًا، في حين أن الذين يعيشون في المدينة لا يمارسون النشاط البدني، يرتبط هذا الشرط بعوامل أخرى مثل النوم، أو المستوى الاقتصادي للعائلة، ومع ذلك، يجب أن نكون واضحين أن المفتاح لعلاج هذه المشكلة هو التركيز على نمط حياة الطفل.

كيف تقلل من خطر السمنة للأطفال؟

هذا المرض يمكن أن يؤثر على بقية حياة الطفل، لأنه بالإضافة إلى التأثير على احترام الذات وعلم الجمال، فإنه يؤدي إلى زيادة خطر مشاكل القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، لذلك، من الضروري العمل والبحث عن طرق لمساعدة الأطفال على اتباع نظام غذائي صحي، إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.



السمنة تسبب أمراض القلب للأطفال

كما أنه مثالي للأطفال للبقاء نشطين، يجب أن يكون إدخال الرياضة في روتينهم اليومي أحد الخطوات الأولى، فهذا سيساعد الطفل على تحسين مهاراته الإجتماعية ويسمح له بالتسلية.