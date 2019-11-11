سجناء طرة: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب

كتب محمود عبد الراضي

أعرب السجناء داخل منطقة سجون طرة بضاحية المعادى، عن تقديرهم لوزارة الداخلية و مصلحة السجون للاهتمام بهم، والمعاملة الكريمة التى يلقونها خلال فترة قضاء عقوبتهم.

وقال أحد السجناء، البعض لديه فكرة مغلوطة عن السجون، فالأمر هنا مختلف، حيث يتم السماح لنا بممارسة الرياضة والتوجه للمكتبات للقراءة، ويوجد هنا من حصل على دراجات علمية كبيرة من خلف أسوار السجون، فضلاً عن أماكن ممارسة الهوايات مثل الموسيقى والغناء والإنشاد، وغيرها من الهوايات المختلفة.

والتقط سجين آخر أطراف الحديث، قائلاً: نشارك في المشروعات الكبيرة داخل السجون، ونحصل على هامش ربح جراء هذا العمل، ويمكننا العمل في هذا المجال بعد خروجنا من السجن، حيث تعلمنا العديد من الحرف التي تدر علينا رزقا حلال.

وداخل مستشفى السجون، قال سجين، يوجد هنا رعاية كاملة للنزلاء، ويتم الفحص الدوري وعلاجنا باستمرار، وتوجد أجهزة حديثة ومتطورة داخل مستشفى السجن، وإذا استدعى الأمر نقل النزيل للخارج يتم نقله لتلقي العلاج أو إجراء عملية جراحية.

ولفت السجين، إلى أن مصلحة السجون تسمح لهم باستقبال ذويهم باستمرار في أوقات الزيارات الرسمية، مشيراً إلى أن ما تبثه المنظمات المشبوهة وعلى رأسها هيومان رايتس لا أساس له وعبارة عن تقارير "مضروبة"، فالوضع داخل السجن مختلف تماماً، وهناك زيارات مستمرة من الجهات المعنية للتأكد من معاملتنا بشكل كريم، قائلاً:" الاخوان بيتكلموا وهم قاعدين على مكاتبهم في قطر وتركيا ويروجون الأكاذيب".

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدداً من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين.

وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون.

وشهدت السجون المصرية مؤخراً تطور كبير، سواء في المباني وأماكن التريض والمستشفيات أو في أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.