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حبس المتهم بإلقاء إسطوانة غاز على طفل فى المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:33 ص
حبس المتهم بإلقاء إسطوانة غاز على طفل فى المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات الطفل
المنوفية -محمد فتحى

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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس ع ن"، 38 عاما ، بقال، ومقيم بقرية مجيريا، والمتهم بالقاء اسطوانة غاز على طفل تاجر مع نجله أثناء مروره بالشارع، وأدى إلى إصابته بكسر بالقدم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات ،واللواء محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى العقيد مصطفى النشال وكيل المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بإصابة الطفل "ا ع" 8 سنوات بكسر بالقدم، إثر إلقاء "ع ن"، 38 سنة، بقال، مقيم بقرية مجيريا، اسطوانة غاز عليه أثناء مروره بالشارع، وأدى إلى إصابته بكسر بالقدم.

وبمواجهة المتهم اعترف بإلقاء الأسطوانة على الطفل عقب نشوب مشاجرة بين الطفل وبين نجله، قام على إثرها بإلقاء الأسطوانة عليه.

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز اشمون

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