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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة طقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29
شبين الكوم 19 28
طنطا 19 28
دمنهور 19 28
الإسكندرية 19 27
بلطيم 19 27
مطروح 16 27
السلوم 16 29
سيوة 14 29
بورسعيد 22 26
دمياط 22 27
الزقازيق 19 29
الاسماعيلية 18 29
السويس 18 28
العريش 16 27
رفح 15 26
رأس سدر 21 29
نخل 10 29
نويبع 21 28
طابا 19 27
كاترين 10 27
الطور 18 28
شرم الشيخ 23 32
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 28
الفيوم 19 29
بنى سويف 19 29
المنيا 17 30
أسيوط 17 30
سوهاج 16 30
قنا 16 31
الأقصر 19 31
أسوان 19 32
أبوسمبل 19 31
الوادى الجديد 15 31
شلاتين 20 31
ابو رماد 21 30
حلايب 22 29
رأس حدربة 22 28
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 36
المدينة 21 31
الرياض 20 31
المنامة 24 29
أبوظبى 20 31
الدوحة 24 27
الكويت 16 30
دمشق 09 25
بيروت 22 29
عمان 12 24
القدس 15 24
غزة 20 28
بغداد 13 29
مسقط 23 29
صنعاء 07 24
الخرطوم 20 35
طرابلس 14 21
تونس 11 20
الجزائر 09 13
الرباط 12 18
نواكشوط 22 32
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 22
اسطنبول 13 22
إسلام آباد 11 24
نيودلهى 14 26
جاكرتا 24 33
بكين 06 17
كوالالمبور 24 30
طوكيو 12 18
أثينا 13 21
روما 11 17
باريس 02 08
مدريد 04 12
برلين 00 07
لندن 04 09
مونتريال 05- 05
موسكو 06 10
نيويورك 06 11
واشنطن 04 15

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