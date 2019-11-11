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جنايات شبرا الخيمة تنظر تجديد حبس عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:33 م
جنايات شبرا الخيمة تنظر تجديد حبس عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية مجمع محاكم بنها - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تنظر اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، تجديد حبس عاطل وطبيب هارب، بعد قيامهما بتكوين عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية واستقطاب المواطنيين نظير مبالغ مالية تترواح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه لبيع الكلي.

كان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا، من العقيد أحمد الخولى بورود معلومات بشأن قيام شخصين عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بأحد المستشفيات.

تشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، حيث دلت التحريات على قيام العاطل بإيواء المجنى عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية لحين الانتهاء من إجراء العمليات.

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط العاطل، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع مدير العيادة المذكور "هارب"، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب، وكان قد أحيل المتهم للنيابة التى أمرت بحبسه 4 ايام واليوم تنظر المحكمة تجديد الحبس.

 

 

 


شبرا الخيمة

تجارة الاعضاء البشرية

القليوبيه

امن القليوبية

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