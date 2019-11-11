تقرير يوصى بسرعة التخلص من 6 ملايين طن مخزون النصر للتعدين

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود مخزون تام فى شركة النصر للتعدين، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، يبلغ أكثر من 6 ملايين طن.

أضاف التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن قيمة المخزون تبلغ 1.2 مليار جنيه، حتى 30 يونيو 2019 ، لافتا إلى أهمية التخلص من المخزون خاصة المنتجات ذات التركيز المنخفض، والتى تبلغ قيمتها نحو 949 مليون جنيه، وهى تمثل 82% للكمية و76% من إجمالى مخزون الإنتاج التام من الفوسفات، وشدد التقرير على أهمية تسويق المخزون تلافيا للخسائر.

من جانبها ردت الشركة على التقرير بأنها تعمل باقصى جهد مع وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة المعدنية وعدد من الجهات بهدف تحسين جودة المنتج بما يساهم فى تسويقها بشكل أفضل الفترة المقبلة.