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بعد إصابة رامى جمال..

تعرف على طرق السيطرة على انتشار مرض البهاق فى الجسم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:27 م
تعرف على طرق السيطرة على انتشار مرض البهاق فى الجسم علاج البهاق
كتبت فاطمة ياسر

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مرض البهاق يعد من الأمراض التى تسبب الحرج والقلق لدى الشخص المصاب به، وهذا ما أعلنه المطرب رامى جمال عن معانته بعد إصابته بمرض البهاق، وبعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.

 

 

البهاق

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن طرق السيطرة على مرض البهاق، وتجنب انتشاره بالجسم وذلك وفقا لموقع الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد، وموقع "webmed".

يصاب الشخص بمرض البهاق نتيجة لتوقف عمل الخلايا الصبغية التى تقوم بإنتاج مادة الميلانى بالجسم، وهو مرض جلدى يتسبب فى فقدان لون الجلد الطبيعى وظهور بقع بيضاء اللون، وهذا المرض ليس معديا بالمرة، ولكن الإصابة به ترجع لوجود مشكلة فى الجهاز المناعى.

هناك العديد من العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بمرض البهاق، ومنها حدوث اضطرابات فى الجهاز المناعى، كما أن التاريخ العائلى أو الوراثى له دور كبير فى ذلك الأمر، وأيضا الأشخاص المصابون بمشاكل فى الغدة الدرقية عرضه له.

 

مرض البهاق

يتعرض الأشخاص المصابون بالبهاق بفقدان لون البشرة وظهور بقع بيضاء ببعض أماكن الجسم، ولكن الوجه واليدين الأكثر شيوعا.

وفى حالة ظهور هذه البقع البيضاء يجب الذهاب للطبيب تجنبا للتعرض للعديد من المضاعفات أشهرها التهابات فى العين، فقدان السمع وزيادة فرص الإصابة بحروق الشمس عند التعرض لها.

يقوم الطبيب بإعطاء المريض المصاب بالبهاق بعض الكريمات الموضعية التى توضع فى أماكن تغير لون الجلد، والعلاج بالضوء لاستعادة فقدان اللون على الجلد.

وهناك العديد من النصائح لتجنب انتشار البقع البيضاء الخاصة بالبهاق، ومنها:

-وضع واقى الشمس فى حالة التعرض لأشعة الشمس تجنبا للتعرض للحروق.

-الابتعاد عن الإجهاد وأخذ القسط الكافى من النوم.

-ابعد عن التوتر والقلق.

-عليك البحث عن الاستقرار النفسي.

-تجنب التعرض لبعض المواد الكيميائية.

 

 


رامي جمال

مرض البهاق

السيطر علي مرض البهاق

اعراض مرض البهاق

اسباب مرض البهاق

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