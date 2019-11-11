تحقيقات مقتل سائق "توك توك" فى الجيزة: المتهمان خنقاه بحزام حتى فارق الحياة

كتب أحمد الجعفرى

أجرى المتهمين بقتل سائق " توك توك " فى الجيزة معاينة تصويرية للجريمة، وتبين من خلالها أنهما استدرجا المجنى عليه لمنطقة نائية، وخنقاه بحزام بنطال، وألقوا به في مياه إحدى المصارف المائية.

تبين من خلال المعاينة ، أن المتهمين فوجئوا بالمجنى عليه يتحرك فى المياه بعد خنقه، فعادوا إليه وأجهزوا عليه وتأكدوا من مفارقته الحياة.

وكشفت التحقيقات أن جثمان المجنى عليه ظل فى مياه المصرف المائي لمدة 3 أيام قبل العثور على جثته.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته فى الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة.