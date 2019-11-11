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تحقيقات مقتل سائق "توك توك" فى الجيزة: المتهمان خنقاه بحزام حتى فارق الحياة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:28 م
تحقيقات مقتل سائق "توك توك" فى الجيزة: المتهمان خنقاه بحزام حتى فارق الحياة المجنى عليه
كتب أحمد الجعفرى

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أجرى المتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الجيزة معاينة تصويرية للجريمة، وتبين من خلالها أنهما استدرجا المجنى عليه لمنطقة نائية، وخنقاه بحزام بنطال، وألقوا به في مياه إحدى المصارف المائية.
 
تبين من خلال المعاينة ، أن المتهمين فوجئوا بالمجنى عليه يتحرك فى المياه بعد خنقه، فعادوا إليه وأجهزوا عليه وتأكدوا من مفارقته الحياة.
 
وكشفت التحقيقات أن جثمان المجنى عليه ظل فى مياه المصرف المائي لمدة 3 أيام قبل العثور على جثته.
 
وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته فى الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة.

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