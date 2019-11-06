تجديد حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" فى أبو النمرس 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين ب قتل سائق لسرقة التوك توك الخاص به بأبو النمرس، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد العثور على جثة سائق، بقطعة أرض زراعية تابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجنى عليه، به أثار خنق حول رقبته، وكشفت تحريات المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز أبو النمرس، إلى أن 3 عاطلين وربتي منزل، استدرجوا المجنى عليه، بحجة توصيلهم، ثم أنهوا حياته، واستولوا على التوك توك وفروا هاربين.

أسفرت عدة أكمنة أعدها رجال المباحث للمتهمين، عن القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.