تحقيقات النيابة فى واقعة منتحر الفيسوك: حاول الانتحار من قبل بقطع شريانه

كتب كريم صبحى

كشفت معاينة نيابة السلام، عن مفاجأة فى واقعة انتحار شاب بشنق نفسه وبثه عبر صفحته على الفيس بوك، حيث كشفت مناظرة النيابة لجثة المنتحر، وجود آثار لقطع فى شريانه، وأنه حاول من قبل الانتحار أكثر من مرة ولكنه فشل.

وتبين من فحص هاتفه، وجود رسائل تفيد بإقدامه على الانتحار، وأن الحياة اسودت فى عينه، بسبب فشله فى الالتحاق بوظيفة، وهو ما تسبب له فى حالة نفسية سيئة جعلته يفتعل المشاكل مع والدته فى الشقة، وتحفظت النيابة على مقطع الفيديو الذى صوره المنتحر، أثناء انتحاره فى بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المنتحر ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة، واتفقا على التقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوا طلبه، بسبب أنه عاطل عن العمل، حيث كشفت معاينة النيابة أن المتوفى ربط حبل حول عنقه وعلقه فى "ستارة" وشنق نفسه.

وتحدث المنتحر على صفحته فى بث مباشر على الفيس بوك، وطالب شقيقه بالاعتناء بوالته، وأن تسامحه على ما فعله معها. لتأمر نيابة السلام، بتشريح جثة المتوفى وعرضها على الطب الشرعى، وباستدعاء شقيقه للاستماع لأقواله. واستمعت نيابة السلام، لأقوال والدة عاطل انتحر شنقا وبثه مباشر عبر صفحته على فيس بوك.

وقالت والدة المنتحر فى التحقيقات، إن ابنها ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة، وتقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوا بسبب أنه عاطل عن العمل، مما جعله يمر بحالة نفسية سيئة واكتئاب.

وأضافت أنها تركت له الشقة، بسبب كثرة المشاكل التى كان يفتعلها واعتدائه بالضرب عليها، حيث كان يقيم مع شقيقه وتلقت اتصالا بواقعة انتحاره.

وكشفت معاينة النيابة، أن المتوفى صنع لنفسه مشنقة وعلق حبل فى الستارة وفتح بث مباشر على صفحته على فيس بوك وطلب من أمه أن تسامحه ثم شنق نفسه.