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بومبيو: واشنطن زودت أوكرانيا بالسلاح لتحارب الروس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:24 م
بومبيو: واشنطن زودت أوكرانيا بالسلاح لتحارب الروس بومبيو
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، زودت أوكرانيا بالأسلحة لكي تمكنها من القتال ضد الروس.
 
وأضاف الوزير الأمريكي، في مقابلة مع WCSC-TV، وزعت الخارجية الأمريكية نسخة منها يوم الاثنين: "أراد الرئيس الحالي أيضا التأكد من أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين لن يتمكن من جلب المعاناة لشعب أوكرانيا، لذلك قدمنا أنظمة أسلحة دفاعية لشعب أوكرانيا، في حين فضلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عدم القيام بذلك. قررت الإدارة السابقة إرسال البطانيات للأوكرانيين، أما نحن فقدمنا لهم أسلحة حقيقية ستمكنهم من القتال ضد الروس في الحالات اللازمة. أنا فخور بما فعلته الإدارة الأمريكية بسياستها تجاه أوكرانيا".
 
 

مايك بومبيو

دونالد ترامب

أوكرانيا

باراك أوباما

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