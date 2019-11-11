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بومبيو: الولايات المتحدة تؤيد إجراء انتخابات جديدة فى بوليفيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:00 ص
بومبيو: الولايات المتحدة تؤيد إجراء انتخابات جديدة فى بوليفيا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، تأييد بلاده الكامل لإجراء انتخابات جديدة فى بوليفيا وتشكيل هيئة محكمة انتخابية جديدة بها من أجل ضمان نزاهة الانتخابات التى تعكس إرادة الشعب البوليفي.

وأضاف بومبيو - فى تصريح اليوم الأحد - أنه من أجل استعادة المصداقية للعملية الانتخابية، فإنه يجب على جميع مسئولى الحكومة والمنظمات السياسية المتورطة فى انتخابات 20 أكتوبر المشوبة بالأخطاء التنحى عن العملية الانتخابية.

وأبدى الوزير الأمريكى إشادته بعمل منظمة الدول الأمريكية التى وجدت العديد من المخالفات المقلقة فى انتخابات بوليفيا فى 20 أكتوبر الماضي.

وتابع بومبيو " نحث منظمة الدول الأمريكية على إرسال بعثة إلى بوليفيا للإشراف على العملية الانتخابية الجديدة ولضمان أن تكون المحكمة الانتخابية الجديدة مستقلة حقًا وتعكس شريحة واسعة من المجتمع البوليفى الذى يستحق انتخابات حرة ونزيهة ، كما ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف خلال هذا الوقت العصيب وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان نجاح ديمقراطية بوليفيا".

 


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انتخابات جديدة فى بوليفيا

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