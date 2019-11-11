بوليفيا.. برلمانى روسى: الرئيس البوليفى اتّخذ المسار الديمُقراطى حينما قدّم استقالته

أ ش أ

أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان"، قسطنطين كوساتشوف، أن الرئيس البوليفى إيفو موراليس اتخذ المسار الديمقراطى المشروع حينما قدم استقالته .

وكتب البرلمانى الروسى على موقعه فى "فيسيوك"، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، اليوم الاثنين، "لقد خطى موراليس على طريق ديمقراطى شرعى وقدم استقالته، ولكن المعلومات الواردة من بوليفيا حول محاولات اعتقاله، والهجوم على منزله تشير إلى أن الجانب الآخر لا يتبع بالضرورة نفس المسار " .

وأضاف كوساتشوف، "يمكننا فقط أن نتمنى للشعب البوليفى الصديق الخروج من الأزمة فى أقرب وقت ممكن، وإجراء الانتخابات والعودة إلى الحياة الطبيعية"، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمواصلة الحوار مع البرلمان الجديد فى بوليفيا.

وتابع قائلا، "إن الكرة الآن فى ملعب الجانب الأخر، وسيعتمد على تصرفاته ما إذا كان من الممكن وصف ما حدث بالانقلاب أو أن الوضع سيعود إلى المسار الدستورى".