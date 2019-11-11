سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوليفيا.. برلمانى روسى: الرئيس البوليفى اتّخذ المسار الديمُقراطى حينما قدّم استقالته

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:52 ص
بوليفيا.. برلمانى روسى: الرئيس البوليفى اتّخذ المسار الديمُقراطى حينما قدّم استقالته الرئيس البوليفى إيفو موراليس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان"، قسطنطين كوساتشوف، أن الرئيس البوليفى إيفو موراليس اتخذ المسار الديمقراطى المشروع حينما قدم استقالته .
 
وكتب البرلمانى الروسى على موقعه فى "فيسيوك"، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، اليوم الاثنين، "لقد خطى موراليس على طريق ديمقراطى شرعى وقدم استقالته، ولكن المعلومات الواردة من بوليفيا حول محاولات اعتقاله، والهجوم على منزله تشير إلى أن الجانب الآخر لا يتبع بالضرورة نفس المسار " .
 
وأضاف كوساتشوف، "يمكننا فقط أن نتمنى للشعب البوليفى الصديق الخروج من الأزمة فى أقرب وقت ممكن، وإجراء الانتخابات والعودة إلى الحياة الطبيعية"، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمواصلة الحوار مع البرلمان الجديد فى بوليفيا.
 
وتابع قائلا، "إن الكرة الآن فى ملعب الجانب الأخر، وسيعتمد على تصرفاته ما إذا كان من الممكن وصف ما حدث بالانقلاب أو أن الوضع سيعود إلى المسار الدستورى".
 

بوليفيا

اخبار بوليفيا

اخر اخبار بوليفيا

روسيا

مظاهرات بوليفيا

الرئيس البوليفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تدعو القوى السياسية فى بوليفيا للتصرف بمسئولية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:46 ص

بوليفيا.. سلطات بوليفيا تنفى وجود مذكرة توقيف بحق الرئيس المستقيل موراليس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:04 ص

"أزمة بوليفيا" الأسباب والنتائج.. "OAS" توصى بإعادة الانتخابات.. والرئيس يتهم المعارضة بمحاولة الانقلاب.. متظاهرون يستولون على تليفزيون وإذاعة البلاد والجيش ينأى بنفسه عن المواجهة.. واتهامات لواشنطن بدعم التمرد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:31 ص

تعرف على جينين أنيز تشافيز.. رئيسة بوليفيا بعد استقالة إيفو موراليس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:03 ص

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة