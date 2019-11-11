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بدء إنشاء كوبرى الهاويس السطحى بالعامرية غرب الإسكندرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:57 م
بدء إنشاء كوبرى الهاويس السطحى بالعامرية غرب الإسكندرية رئيس الحى خلال الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، عن بدء إنشاء كوبرى الهاويس السطحى بالعامرية غرب الإسكندرية، وأشار بيان صادر اليوم، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول، قامت إدارة الطرق والمرافق بالحى متابعة بدء تنفيذ انشاء كوبرى الهاويس السطحى حيث يتم التنفيذ على مرحلتين يتم خلالهما ازاله الكوبرى الموجود حاليا وإنشاء كوبرى جديد على مرحلتين أيضا لعدم إعاقة الحركة المرورية من و إلى قرى النهضة، كما تم متابعة إصلاح كابل كهرباء بالطريق الصحراوى بجوار كوبرى مشاه المدينة الجامعية.

 

من جهة أخرى وبناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، باستكمال العمل فى مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوى أمام قرية الجراري، قام اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول وجميع الإدارات المعنية، بمتابعة استكمال العمل فى مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوى أمام قرية الجرارى بالكيلو 23.5 لنقل مياه الأمطار من أمام الجرارى إلى الجانب الآخر من الطريق الصحراوى من خلال شبكة مواسير أعلى كوبرى المشاة لتوصيلها للجانب الآخر من الطريق حتى مصرف غرب النوبارية.

وفى إطار الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع المخلفات بنطاق الحي، قامت إدارة الرصد البيئي، برفع المخلفات من عبد القادر بحرى و مبارك( أ ) و مساكن فرع العامرية وشارع 20 وشارع محمد الدره و طريق الخدمات و السجل المدنى و الدخلتين من الصحراوى وعزبة التفتيش قبلى والباب الحديد ورفع كونتر شارع القسم ومساكن العرايس وحول مدرسه العامرية الابتدائية وإسحاق ورفع كونتر مساكن البوسطة.

 

 

 


الإسكندرية

حى العامرية

كبارى مشاة

غرب الإسكندرية

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