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رئيس حى غرب الاسكندرية يتابع أعمال الإزالة لعقار مائل بالورديان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:07 م
رئيس حى غرب الاسكندرية يتابع أعمال الإزالة لعقار مائل بالورديان جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء هشام كمال يتابع أعمال الإزالة والحالة الفنية ،للعقار المائل بالورديان ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ،بمضاعفة العمل ،لإزالة الخطورة الداهمة ،وتنفيذ توصيات اللجنة الهندسية المشكلة .

وأشار بيان صادر اليوم، الى أن  اللواء هشام كمال رئيس الحى قد تابع  الحالة الفنية للعقار المائل والكائن 5 شارع البشبشى بمنطقة الورديان ، من حيث معدل سير  العمل لازالة الأدوار، والموقف الحالى والحالة الفنية للعقار ،ومتابعة تنفيذ الازالة طبقا لرأى اللجنة الهندسية المشكلة وفقا للضوابط والأسس ،التى انتهت اليها اللجنة الهندسية ،لازاله الخطورة الداهمة لاستقرار ،وثبات ميل العقار وذلك حفاظا على ارواح ومتعلقات المواطنين.

من جهه أخرى شن  حى غرب إعادة الانضباط للشارع السكندرى ،وتيسير حركة المرور ، بناء علي تعليمات  الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندرية وفي اطار الاهتمام، بالقضاء على الإشغالات والفروشات التي تشغل الطريق.

 حيث قامت سكرتيرة عام الحى ورئيس وحدة شرطة المرافق و مدير ادارة  اشغال الطريق  بشن حملة إزالة للاشغالات ، بمنطقة كرموز  شارع الشيخ خفاجه و تم التحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة وذلك لعدم اعاقة الحركة المرورية وذلك بوجود  مفتشي اداراتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

 


الاسكندرية

حى غرب

عقار الورديان

عقار مائل

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