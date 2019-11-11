النيابة العامة تعاين موقع مقتل خفيرين ومزارع بمنطقة كفر الحصافة بطوخ

القليوبية –فريق المحافظات

انتقل فريق من النيابة العامة بطوخ لكفر الحصافة التابع لمدينة طوخ، لمعاينة موقع مقتل خفيرين ومزارع برصاص مجهول.

كان قد صرح مصدر مسئول، بأنه أثناء جلوس اثنين من الخفراء برفقة مزارع فى إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ فى القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا.

وأشار المصدر، إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إطلاق النار على 2 خفراء كانا متواجدين صحبة مواطن بمنطقة زراعية بكفر آلحصافة مركز طوخ فى القليوبية، وفر هاربا، وأسفر ذلك عن وفاة خفيرين والمواطن.