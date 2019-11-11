المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته أقراص مخدره فى حدائق القبة

استعجلت نيابة المرطية، بحبس تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل لحيازته 500 قرص مخدر "لارورين"، قبل ترويجها على عملائه فى منطقة حدائق القبة.

والبداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط مسجل خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أثناء تواجده بأحد شوارع المنطقة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بلغت 500 قرص من "اللارورين" ومبلغ مالى، وسلاح أبيض "قطر"، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.