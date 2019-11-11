المؤبد لـ3 مزارعين قتلوا شخص وشرعوا فى قتل سيدتين فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين "ألفى.ز" 33 سنة مزارع و" وائل.م" 30 سنة مزارع و"أرمينا.ف" 28 سنة مزراع بالسجن المؤبد لكل منهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه "يسرى.ر" كما شرعوا فى قتل المجنى عليهما "نجاة.ش" وشاكر.ر" بأن أطلقوا عليهم النار من أسلحة الية بدائرة مركز دار السلام مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة المجنى عليهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى على، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد .

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بعدة طلقات نارية فى جسده، وإصابة المجنى عليهم بطلقات متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين فقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم من بنادق الية مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الآخرين، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.