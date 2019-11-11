القوات الأمنية العراقية تعيد فتح جسر الأحرار بوسط بغداد

وكالات

أعادت القوات الأمنية العراقية، اليوم، فتح جسر الأحرار المقام على نهر دجلة الذى يربط بين ضفتى العاصمة العراقية بغداد بعد مضى عدة أيام على إغلاقه بالحواجز الخرسانية لأسباب أمنية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفاد مصدر أمنى عراقيى اليوم أنه أزيلت الحواجز الخرسانية من على الجسر الواقع وسط العاصمة بغداد، وأصبح بذلك سالكا أمام حركة السيارات والأفراد.

وكانت الجهات الأمنية قد أغلقت الجسر إضافة إلى جسرين آخرين "السنك والشهداء" على أثر محاولة المتظاهرين عبورها إلى الجانب الآخر من المدينة حيث المنطقة الخضراء ومكاتب الحكومة والبرلمان.